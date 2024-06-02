Поздравляем любимого внука Плешакова Михаила с 10 летием. Желаем успехов во всем, расти умным и добрым мальчиком.
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Поздравляем любимого внука Плешакова Михаила с 10 летием. Желаем успехов во всем, расти умным и добрым мальчиком.