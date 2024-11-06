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Секретное оружие Жоги: Против беспредела цыган и мигрантов в Коркино сработал "план Б"

Секретное оружие Жоги: Против беспредела цыган и мигрантов в Коркино сработал "план Б"

Цыганская проблема в городе Коркино Челябинской области начала находить неожиданное, но крайне логичное разрешение.

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