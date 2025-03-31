Трамп: посаженную седьмым президентом США 200-летнюю магнолию срубят

www.globallookpress.com/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com Магнолию возрастом около 200 лет, посаженную около Белого дома седьмым президентом Соединенных Штатов Эндрю Джексоном, срубят, так как она представляет опасность, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.