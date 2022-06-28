У НАТО чешутся руки воевать с Россией чужими руками

Брюссель — Бавария — Мадрид: концентрированная политическая активность коллективного Запада должна достигнуть апогея в столице Иберийского Королевства [caption id="attachment_819563" align="aligncenter" width="777"] Фото: © AP Photo / Vadim Ghirda[/caption] Там стартует сегодня саммит Организации Североатлантического договора, на котором, как ожидается, будет объявлено официально, что Россия начиная с 25 июня 2022 года — уже не просто соперник альянса, а его прямой, очевидный, стратегический противник.