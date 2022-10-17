В Челябинске планируется отремонтировать 100 тротуаров в 2023 году

В Челябинске готовится программа ремонта тротуаров на 2023 год. В понедельник, 18 октября, на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Андрей Ксёнзов сказал: В предварительном списке — 100 объектов во всех семи районах общей площадью 242 тыс.