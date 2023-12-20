Сын Трампа предрек рост рейтинга отца после отстранения от праймериз в Колорадо

Дональд Трамп - младший, сын бывшего президента США, заявил, что решение Верховного суда штата Колорадо исключить его отца из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой повысит позиции бывшего президента в опросах.
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