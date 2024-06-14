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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амелия о шансах Италии на Евро: «Ее и перед Евро-2020 не считали фаворитом, лучше начинать турнир без этого статуса. У нас крепкая сборная» 

— Италия — действующий чемпион Европы, но никто не относит ее к фаворитам. Вы тоже пессимист? — В моем понимании главными фаворитами являются Англия и Франция.

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