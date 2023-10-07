Politico: Словакия прекращает военную помощь Украине

Власти Словакии приостановили отправку военной помощи Украине. В стране идут переговоры о создании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева, пишет Politico со ссылкой на источники в правительстве.
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