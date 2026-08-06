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FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Даром не возят: Почему сервисы массово отказываются от бесплатной доставки продуктов

В России бесплатная доставка продуктов перестаёт быть стандартной услугой. Сервисы и торговые сети вводят отдельную плату за доставку, оставляя нулевой тариф преимущественно для крупных заказов, подписчиков и участников временных акций.

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