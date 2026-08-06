Даром не возят: Почему сервисы массово отказываются от бесплатной доставки продуктов

В России бесплатная доставка продуктов перестаёт быть стандартной услугой. Сервисы и торговые сети вводят отдельную плату за доставку, оставляя нулевой тариф преимущественно для крупных заказов, подписчиков и участников временных акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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