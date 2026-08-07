Лирика и знания: поэтический «хлеб» для развития ребёнка

Почему ребёнку легче запоминать новое в стихах, чем в прозе, и как отличить настоящую поэзию от кое-как зарифмованной энциклопедии? Детский поэт и писатель Михаил Лукашевич, автор более десяти книг и двукратный финалист премии имени Корнея Чуковского, рассказывает, как ритм и рифма помогают развивать речь, готовят к чтению и превращают знакомство с окружающим миром в искусство.