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Лирика и знания: поэтический «хлеб» для развития ребёнка

Лирика и знания: поэтический «хлеб» для развития ребёнка

Почему ребёнку легче запоминать новое в стихах, чем в прозе, и как отличить настоящую поэзию от кое-как зарифмованной энциклопедии? Детский поэт и писатель Михаил Лукашевич, автор более десяти книг и двукратный финалист премии имени Корнея Чуковского, рассказывает, как ритм и рифма помогают развивать речь, готовят к чтению и превращают знакомство с окружающим миром в искусство.

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