Пострадавшим от аварии поезда в Коми возместят стоимость проезда

Пострадавшим от аварии поезда Воркута — Новороссийск на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми полностью возместят стоимость проезда и начислят 20 000 баллов по бонусной программе РЖД, передает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании.
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