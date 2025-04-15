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Вильфанд: в Москве на этой неделе ожидается экстремально теплая погода

На этой неделе в Москве ожидается экстремально теплая погода, температура воздуха будет близка к рекордным значениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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