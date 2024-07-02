Марина Ахмедова: Бастрыкин сказал - надо менять миграционную политику и запрещать никаб

За главой СК в эти дни прямо тянутся лингвистические скандалы. На юридическом форуме он назвал Госдуму "Госдурой", сославшись на то, что ее так называет народ.
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