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Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Колчина

Семикратная чемпионка мира скончалась в эстонском городе Отепя на 92-м году жизни. Накануне, 3 марта, в эстонских СМИ появилась информация о смерти победительницы Олимпиады 1964 года и семикратной чемпионки мира по лыжным гонкам Алевтины Колчиной.

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