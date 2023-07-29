Запуск газового хаба на турецкой территории, который даст возможность поставлять российское голубое топливо в европейские страны, остается на повестке дня.
Путин: запуск газового хаба в Турции остается на повестке дня
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Запуск газового хаба в Турции остается на повестке дня. Однако вряд ли сегодня это актуально в условии пошатнувшегося Эрдогана. А что он выкинет далее никто не знает. Это как СП-1 и СП-2, где изначально было видно сопротивление США и готовность Запада их поддержать. А чем всё закончилось известно.
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