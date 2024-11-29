Минтруд разработал меры поддержки для сотрудников с семьями

В их числе гибкий график, оплата такси, помощь с ипотекой и содействие в обучении детей Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей разработал рекомендации по поддержке сотрудников, у которых есть семьи.