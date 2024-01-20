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Politico: Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом при Трампе

Politico: Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом при Трампе

Американский журналист Такер Карлсон мог бы стать вице-президентом в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, Трамп ценит чутье Карлсона на острые политические темы и способность привлекать внимание.

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