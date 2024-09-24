Невролог Терехова рассказала, как определить эффективность лечения мигрени

Если делать все правильно, то число дней с недугом снизится в 2 раза Своевременное назначение лечения частых и сильных приступов мигрени требуется пациентам, сталкивающимся с приступами три раза в месяц или чаще.
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