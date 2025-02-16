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Ядерное оружие – вчерашний день: В США создаётся "сверхразум" для победы в третьей мировой

Ядерное оружие – вчерашний день: В США создаётся "сверхразум" для победы в третьей мировой

Соединённые Штаты неожиданно раскрыли один из самых страшных своих секретов. Америка готовится совершить настоящую революцию в военном деле, отказавшись от традиционных способов ведения боевых действий.

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