Шон Мерфи одержал впечатляющую победу в 1/8 финала на турнире Masters

Шон Мерфи одержал впечатляющую и долгожданную победу над Нилом Робертсоном в 1/8 финала на турнире Masters 2023 в Alexandra Palace, сообщает World Snooker Шон Мерфи (фото: WST) Шон Мерфи считает, что успех на высшем уровне «не за горами», и его победа со счетом 6-4 над Нилом Робертсоном на турнире Masters 2023 свидетельствует о том, что Фокусник находится в отличной форме.