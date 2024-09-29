Белоруссия предложила свои миротворческие усилия по урегулированию на Украине

Минск предложил свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине. С соответствующим заявлением на Генеральной Ассамблее ООН выступил руководитель министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, информирует ТАСС.
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