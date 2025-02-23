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О погоде на полуострове

О погоде на полуострове Действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с.

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