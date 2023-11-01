ТАСС: Глава ВОЗ выразил обеспокоенность прекращением работы онкоцентра в Газе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что крайне обеспокоен судьбой онкологических больных в секторе Газа в связи с прекращением работы единственного в анклаве онкоцентра.
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