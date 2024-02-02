ФТС: в Забайкалье по пути в Польшу задержали контейнеры с формой ВСУ

Партию обмундирования Вооруженных сил Украины остановили в Забайкальском крае. Первый заместитель начальника Читинской таможни Владимир Игнатьев заявил на пресс-конференции, что спецгруз везли в Польшу, а на контейнерах указали украинские города.
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