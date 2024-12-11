В Москве задержали бездомного, который оказался бывшим миллиардером

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лина любимцева

Да у нас тут в России такие были "финансовые качели", что сегодня у тебя миллиарды, а завтра, в связи с " государственной денежной реформой", пару сотен рублей останется. Одной пары русов на эти деньги не купить было... НАРОД ЖЕ В 90 -е ГРАБИЛИ ЗАПРОСТО И СПОКОЙНО!! И никакой ответственности перед народом не было и не наступило... ГРАБИТЕЛИ И ВОРЮГИ!!