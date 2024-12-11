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В Москве задержали бездомного, который оказался бывшим миллиардером

В Москве задержали бездомного, который оказался бывшим миллиардером

Avia.pro - СМИ Казалось бы, в столичной подземке на станции «Теплый Стан» не происходит ничего примечательного: толпы пассажиров, обыденная проверка документов, скучные лица полицейских.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Тебе в Кащенко на верхнюю полку воронкой кверху пора!
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3 час.
лл
лина любимцева
Да у нас тут в России такие были &quot;финансовые качели&quot;, что сегодня у тебя миллиарды, а завтра, в связи с &quot; государственной  денежной  реформой&quot;, пару сотен рублей останется. Одной пары русов на эти деньги не купить было...     НАРОД ЖЕ В 90 -е ГРАБИЛИ ЗАПРОСТО И СПОКОЙНО!!  И никакой ответственности перед народом не было и не наступило... ГРАБИТЕЛИ И ВОРЮГИ!!
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1 час.
Надежда
Мавроди отсидел свой срок, но остался аферистом и после этого. Снова организовал очередную пирамиду и стал дурить народ! Думаю, что и этот тоже не упустит возможности заняться &quot;любимым делом&quot;-отъемом денег у доверчивых... лохов, которые захотят получить нереальный доход, забыв про &quot;бесплатный сыр...&quot;
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41 мин.

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