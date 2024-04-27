Политолог об отставке Аргышевой и назначении нового мэра Кургана: «Очевидные последствия кадрового голода»

В Кургане произошла вторая отставка мэра за четыре месяца. Исполняющая обязанности главы города Анастасия Аргышева досрочно сложила полномочия в непростой для областного центра период – рекордный паводок.
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