В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения

Выплата 13-й пенсии на день рождения может создать дисбаланс в Социальном фонде. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение вице-спикера ГД Бориса Чернышова о выплате.
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