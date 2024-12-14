В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения

Выплата 13-й пенсии на день рождения может создать дисбаланс в Социальном фонде. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующее предложение вице-спикера ГД Бориса Чернышова о выплате.