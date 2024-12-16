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В Хабаровском крае произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом

По информации, предоставленной пресс-службой Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), инцидент произошел в 00:09 по местному времени (17:09 по московскому времени 15 декабря) на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ.

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