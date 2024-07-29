Стремитесь к гармонии: гороскоп Павла Глобы на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года

Новая неделя обещает быть насыщенной и разнообразной. Период с 29 июля по 4 августа принесет свои вызовы и возможности, а советы Павла Глобы помогут вам сориентироваться в текущих событиях и максимизировать свои шансы на успех.
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