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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Если Турки не захочет, то этого может не произойти. Кто тогда организует бой?»

«После реванша у меня не было совместной встречи с Турки Аль эш-Шейхом и Артуром Бетербиевым, как после первого боя.

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