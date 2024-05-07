Израильские танки вошли в Рафах в секторе Газа

Палестинский сотрудник службы безопасности и египетский чиновник говорят, что израильские танки вошли в город Рафах на юге сектора Газа, приблизившись на расстояние 200 метров от его пересечения с соседним Египтом.
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