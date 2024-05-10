В Польше нашли могилу актера, ставшего наемником ВСУ. Он снимал убийство российского военного в подбитой БМП

В Польше нашли могилу ставшего наемником ВСУ актера Януша Шереметы На приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства Польши обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы.
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