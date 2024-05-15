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Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах: список имен

Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах: список имен

РИА Новости/Гавриил Григоров В среду, 15 мая, стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента.

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