Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах: список имен

РИА Новости/Гавриил Григоров В среду, 15 мая, стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента.
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