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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани частью Большого пешеходного маршрута станет тоннельный переход на Спортивной

В Рязани частью Большого пешеходного маршрута станет тоннельный переход на Спортивной

Как сообщил мэр Рязани Виталий Артемов, уже сделаны первые шаги для создания этого перехода. Артемов встретился с заместителем начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) Сергеем Дмитровым.

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