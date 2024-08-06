В Рязани частью Большого пешеходного маршрута станет тоннельный переход на Спортивной

Как сообщил мэр Рязани Виталий Артемов, уже сделаны первые шаги для создания этого перехода. Артемов встретился с заместителем начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) Сергеем Дмитровым.
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