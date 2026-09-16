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SpaceX собирается впервые вывести Starship на орбиту 22 сентября

SpaceX собирается впервые вывести Starship на орбиту 22 сентября

В ходе полета Starship должен вывести на высоту около 275 км 26 спутников нового поколения. Три аппарата будут оснащены камерами и снимут теплозащитный экран Starship во время миссии.

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