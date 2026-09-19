«Вот так новость!»: Россия выдвинула новый ультиматум: Теперь не только Запорожье, но и Харьков: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

Новости СВО, сегодня к утру 19 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 19.
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