Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Геннадий Свешников
    Ни чего страшного, достаточно одного сторожевика и все НАТО будет сопровождать до Ла-Манша и назад по экспорту.Пираты Балтийског...
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В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

Трагедия с самолетом «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

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ВХ
Валерий Хальзев
Да все написано правильно! России давно пора определиться со своими  &quot;друзьями&quot; !
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