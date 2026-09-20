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Царьград

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Избирательные участки Москвы завершили голосование в 20:00 20 сентября

Избирательные участки Москвы завершили голосование в 20:00 20 сентября

В Москве 20 сентября в 20:00 завершился процесс голосования на выборах в Госдуму и Совет депутатов округа Щукино.

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