Ида Галич перечислила миллион жителям Курской области

Телеведущая Ида Галич, 34 года, оказала жертве решительную поддержку. Ведущий внес существенный вклад в помощь пострадавшим от стихийного бедствия жителям Курской области и перечислил в фонд помощи при стихийных бедствиях 1 миллион рублей.
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