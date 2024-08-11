Ида Галич перечислила миллион жителям Курской области

﻿﻿Телеведущая Ида Галич, 34 года, оказала жертве решительную поддержку. Ведущий внес существенный вклад в помощь пострадавшим от стихийного бедствия жителям Курской области и перечислил в фонд помощи при стихийных бедствиях 1 миллион рублей.