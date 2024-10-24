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Врач Волкова: десна могут болеть из-за гингивита и пародонтита

Врач Волкова: десна могут болеть из-за гингивита и пародонтита

Одной из основных причин обращения к стоматологу являются неприятный запах из полости рта, кровоточивость десен при чистке зубов, подвижность зубов или наличие пигментированного налета, ухудшающего эстетику улыбки.

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