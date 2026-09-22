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НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Детройт», «Рейнджерс» – «Айлендерс», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», «Вегас» против «Сан-Хосе»

НХЛ Выставочные матчи «Питтсбург» – «Детройт» – 02:00 «Баффало» – «Коламбус» – 02:00 «Каролина» – «Флорида» – 02:00 «Рейнджерс» – «Айлендерс» – 02:00 «Бостон» – «Филадельфия» – 02:00 «Виннипег» – «Эдмонтон» – 03:00 «Нэшвилл» – «Тампа-Бэй» – 03:00    «Калгари» – «Ванкувер» – 04:00   «Сан-Хосе» – «Вегас» – 05:00   «Лос-Анджелес» – «Юта» – 05:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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