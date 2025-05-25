В Усолье-Сибирском создадут 13 химических производств с инвестициями более 500 млрд

В Томске прошел X Всероссийский форум U-NOVUS, посвященный инновационному развитию регионов и технологическому лидерству, в котором принял участие первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
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