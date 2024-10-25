Хит-просвет от REFLEX

2002 год. Москва. Вокалистка группы REFLEX Ирина Нельсон приезжает с гастролей и устраивает скандал. Почему без её согласия в новом альбоме появилась песня "Потому что не было тебя"? Эту композицию записали в черновом варианте, и артистка никак не ожидала услышать демоверсию в сборнике.