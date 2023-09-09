В Твери заработал первый в России полностью роботизированный склад

В России открылся первый отечественный склад, на котором вся работа осуществляется за счет роботов. Созданием такого помещения занимались специалисты компании «ДКС».
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