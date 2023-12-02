Как создавалась грабительская американская империя

Доктрина Монро в обещаниях: дядя Сэм под лозунгом «Америка для американцев» защитит соседей по Западному полушарию от европейских колонизаторов Порабощение и истребление индейцевНа протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой английской колонии Виргиния возникло ещё 12 колоний: Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, … .