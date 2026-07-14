«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину» Сначала военный аэродром «Шагол» атаковал подросток из Дагестана, теперь диверсию готовили матерые диверсанты ФСБ России сообщила о предотвращении террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях с использованием FPV-дронов.