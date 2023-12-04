Житель Котласа получил штраф за попытку купить водительские права

Пятого октября 2023 года 21-летнего мужчину осудили за покушение на дачу взятки должностному лицуВ пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что десятого июля 2021 года осуждённый дал сотруднику ГИБДД взятку (25 тысяч рублей) — это была половина оговоренной заранее суммы за получение водительских прав без прохождения экзамена.