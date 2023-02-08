Парламентская газета

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В ЛДПР предложили расширить поддержку льготников по оплате ЖКУ

В ЛДПР предложили расширить поддержку льготников по оплате ЖКУ

По итогам парламентских слушаний в регионах, запущенных думской фракцией ЛДПР в регионах, может быть предложено упростить процедуры получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) некоторыми гражданами и увеличить число ее получателей.

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