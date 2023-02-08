В ЛДПР предложили расширить поддержку льготников по оплате ЖКУ

По итогам парламентских слушаний в регионах, запущенных думской фракцией ЛДПР в регионах, может быть предложено упростить процедуры получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) некоторыми гражданами и увеличить число ее получателей.