Юные мотогонщики из Нижнего Новгорода завоевали четыре медали на Supermoto

Юные мотогонщики из Нижнего Новгорода завоевали четыре медали на российском чемпионате по Supermoto. Об успехе детского состава команды Chrome Racing говорится в группе центра автомотоспорта «Академия» ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии