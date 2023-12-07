Начштаба СОБРа «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Одного из руководителей СОБРа, входящего в состав Росгвардии, Алексея Алпатова, задержали в ходе расследования двойного убийства в нулевых — тела жертв с привязанными к ногам гирями нашли в водоеме, говорят источники РБКФото: МВД России Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали в рамках расследования дела об убийстве двух человек в начале нулевых, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил другой источник, близкий к следствию.